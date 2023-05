Published: 10 May 2023 8 AM Updated: 10 May 2023 8 AM

குமரி: `இறைவனிடம் பேச பிரார்த்தனையில் இருக்கிறோம்' - 3 ஆண்டுகள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கிய குடும்பம்