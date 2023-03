Published: 11 Mar 2023 11 AM Updated: 11 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

விபரீதமான விளையாட்டு; 10-ம் வகுப்பு மாணவன் மரணம் - சீர்திருத்தப்பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்ட 3 மாணவர்கள்!

இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்டதாக 3 மாணவர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டு சிறுவர் சீர்திருத்தப்பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.

News கைது