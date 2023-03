Published: 27 Mar 2023 7 AM Updated: 27 Mar 2023 7 AM

Published: Yesterday at 7 AM Updated: Yesterday at 7 AM

`குற்றம் செய்தால் பல் பிடுங்கப்படும்’ - அத்துமீறும் போலீஸ் அதிகாரி; விசாரணைக்கு ஆட்சியர் உத்தரவு

சாதாரண குற்றச்சாட்டுக்குள்ளாகும் இளைஞர்களைக் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று, அவர்களின் பற்களைப் பிடுங்கி நூதன தண்டனை வழங்கும் போலீஸ் அதிகாரி செயலுக்கு எதிர்ப்பு வலுத்திருக்கிறது.

News புகார் தெரிவிக்கும் சுபாஷ் சேனை தலைவர் மகாராஜன்