ராப் கலைஞரைக் கடத்திய கும்பல்; `சென்னை டு புதுக்கோட்டை' பரபரத்த சேஸிங்.. சுற்றிவளைத்து மீட்ட போலீஸ்!

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதி, நெய்குப்பை அருகே கார் சென்றபோது திருவேற்காடு தனிப்படை போலீஸார், பொன்னமராவதி போலீஸாரின் உதவியுடன் சினிமா பாணியில் தேவ் ஆனந்தை காரில் கடத்திச் சென்ற கும்பலை சுற்றிவளைத்துப் பிடித்தனர்.

News ராப் இசைக் கலைஞர், தேவ் ஆனந்த்