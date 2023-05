Published: 22 May 2023 1 PM Updated: 22 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

வேலூர்: மனைவி, குழந்தையைக் கண்டுபிடித்துத் தரக்கோரி கோரிக்கை; திடீரென தீக்குளிக்க முயன்ற நபர்!

காணாமல்போன மனைவி, குழந்தையைக் கண்டுபிடித்துத் தரக்கோரி, வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தற்கொலைக்கு முயன்ற நபரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.