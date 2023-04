Published: 17 Apr 2023 11 AM Updated: 17 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

புதுக்கோட்டை: வாலிபர் வெட்டிக் கொலை; திருமணம் மீறிய உறவால் நேர்ந்த சோகம்!

வாலிபர் பட்டப்பகலில் வெட்டிப் படுகொலைசெய்யப்பட்ட சம்பவம் புதுக்கோட்டையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கொலை ( மாதிரிப் படம் )