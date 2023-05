Published: 13 May 2023 5 PM Updated: 13 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

திருவள்ளூர்: மதுபோதையில் தகராறு; இளைஞரை அடித்துக் கொலைசெய்த கும்பல் - போலீஸ் விசாரணை!

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் இளைஞர் அடித்து கொலைசெய்யப்பட்டார்.

News கொலை ( மாதிரிப் படம் )