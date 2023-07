Published: 08 Jul 2023 11 AM Updated: 08 Jul 2023 11 AM

ஈரோடு: `ரூ.35 லட்சம் கொடுத்தால் ரூ.50 லட்சம் தருகிறோம்'- ரூ.2,000 நோட்டுகளை வைத்து முதியவரிடம் மோசடி

ரூ.35 லட்சம் கொடுத்தால் பதிலுக்கு ரூ.50 லட்சத்துக்கு ரூ.2,000 நோட்டுகளைத் தருவதாகக் கூறி, மோசடியில் ஈடுபட்ட கும்பலை போலீஸார் தேடிவருகின்றனர்.

News பண மோசடி ( சித்திரிப்புப் படம் )