குமரி: தொடர் திருட்டு, சிறை... ஜாமீனில் வந்து மீண்டும் கைவரிசை - போலீஸுக்கு சவாலான கொள்ளையன் ஜெகன்!

கொள்ளையன் ஜெகன் சிறையில்றையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளார். கடந்த பல மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்த ஜெகன், மீண்டும் தனது திருட்டு கைவரிசையை காட்டத் தொடங்கியுள்ளார்.

News போலீஸ் ஒட்டிய எச்சரிக்கை நோட்டீஸ்