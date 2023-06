Published: 15 Jun 2023 10 AM Updated: 15 Jun 2023 10 AM

புதுக்கோட்டை: `காய்கறிகளை ஏற்றிச் செல்கிறோம்' - 409 கிலோ கஞ்சா பண்டல்களை மடக்கிப் பிடித்தப் போலீஸ்!

காய்கறி மூட்டைகளை அகற்றிய போது, அதற்குக் கீழ், தகரம் அடித்து மூட்டை மூட்டையாக கஞ்சா பண்டல்களை பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது

