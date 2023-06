Published: 04 Jun 2023 7 AM Updated: 04 Jun 2023 7 AM

நீதிமன்றத்தில் வைத்து நடந்த கொலை முயற்சி; தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்ற ரௌடியைச் சுட்டுப்பிடித்த போலீஸ்!

ராமநாதபுரம் நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி வளாகத்துக்குள் புகுந்து ரௌடியை வெட்டிக் கொலைசெய்ய முயன்ற மற்றொரு ரௌடி, போலீஸாரைத் தாக்கிவிட்டுத் தப்ப முயன்றபோது, சுடப்பட்டார்.

