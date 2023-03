Published: 30 Mar 2023 7 AM Updated: 30 Mar 2023 7 AM

ஜூ.வி செய்தி எதிரொலி; பண மோசடி விவகாரத்தில், இலங்கை நபரை நாடு கடத்த மாவட்ட எஸ்.பி உத்தரவு!

இலங்கையில் ரூ.1.38 கோடியை மோசடி செய்துவிட்டு, கள்ளப்படகு மூலம் தப்பி வந்து, முகாமில் தஞ்சமடைந்த குற்றவாளியை நாடு கடத்த எஸ்.பி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

News மாவட்ட எஸ்.பி தங்கதுரை