Published: 16 Apr 2023 10 AM Updated: 16 Apr 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஆன்லைன் கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தில் ரூ.90 லட்சம் இழப்பு- ஹோட்டல் அறையில் தற்கொலை செய்துகொண்ட தொழிலதிபர்

ஆன்லைன் கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தில் ரூ.90 லட்சத்தை இழந்ததால், பொள்ளாச்சி தொழிலதிபர் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கிறார்.

News தற்கொலை