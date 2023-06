Published: 15 Jun 2023 10 AM Updated: 15 Jun 2023 10 AM

மும்பை: மூன்று மாத கர்ப்பம்: காதலன் பெயரைக் கூறமறுத்த மைனர் பெண்: காட்டிக்கொடுத்த மொபைல் டேட்டா!

பிறந்த நாள் பார்ட்டியில் காதலனுடன் நெருக்கமாக இருந்து கர்ப்பமான மைனர் பெண் காதலனின் பெயரை தெரிவிக்க மறுத்திருக்கிறார்.

News சித்தரிப்பு படம்