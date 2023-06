Published: 17 Jun 2023 8 AM Updated: 17 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

வத்திராயிருப்பு: பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தலைமை ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது!

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே வத்திராயிருப்பு அர்ச்சுனாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த தலைமை ஆசிரியரை வத்திராயிருப்பு போலீஸார் கைது செய்தனர்.

News தலைமை ஆசிரியர்