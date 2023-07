Published: Just Now Updated: Just Now

திசையன்விளை விவகாரம்: `இது திட்டமிட்ட ஆணவக்கொலை' - இளைஞர் கொலைக்கு நீதிகேட்டு போராட்டம்

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த முருகன் கண்ணா, ``இது திட்டமிடப்பட்ட ஆணவக்கொலை. பாதிக்கப்பட்டவர்களை எதற்காக காவல்துறையினர் இரவு முழுவதும் காவல் நிலையத்திலையே வைத்திருக்க வேண்டும்?” எனக் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.

News முத்தையா‌