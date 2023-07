Published: 28 Jul 2023 7 AM Updated: 28 Jul 2023 7 AM

புதுச்சேரி: அரைகுறை ஆடையுடன் இரவில் வீடியோ கால்; தாயைக் கொலைசெய்த மகனுக்கு ஆயுள் தண்டனை!

அரைகுறை ஆடையுடன் வீடியோ காலில் பேசியதற்காக தாயைக் கொலைசெய்த மகனுக்கு, ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறது புதுச்சேரி நீதிமன்றம்.

News தாயைக் கொலைசெய்த அமலோற்பவநாதன்