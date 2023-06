Published: 17 Jun 2023 7 AM Updated: 17 Jun 2023 7 AM

பணக்கார இளைஞருக்கு வலை; 4-வது திருமணத்தை தடுத்த மாமியார்; கூலிப்படை ஏவிய மருமகள் - பின்னணி என்ன?!

தனது நான்காவது திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்திய மாமியார் மீது கூலிப்படையை ஏவிய மருமகள் உள்ளிட்ட 5 பேரை அதிரடியாக கைது செய்திருக்கிறது புதுச்சேரி காவல்துறை.

News கூலிப்படை | கைது செய்யப்பட்ட மருமகள் ரெபேக்கா