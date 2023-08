Published: 11 Aug 2023 7 AM Updated: 11 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

புதுக்கோட்டை: வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம்; பணியிடை மாற்றம்; பெண் எஸ்.ஐ தற்கொலை முயற்சி - நடந்தது என்ன?!

போலீஸார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உடனே உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததையடுத்து, கலைந்து சென்றனர். ஆனால், போலீஸார் கூறியபடி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

News புதுக்கோட்டை