Published: 04 May 2023 10 AM Updated: 04 May 2023 10 AM

புதுக்கோட்டை: ஜல்லிக்கட்டில் காயமடைந்த கருப்பு கொம்பன் காளை உயிரிழப்பு - கலங்கிய விஜயபாஸ்கர்