Published: 08 Apr 2023 6 AM Updated: 08 Apr 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-வின் நிலத்தை போலியாக பத்திரப்பதிவு செய்த சார்பதிவாளர் - 5 பேர் மீது வழக்கு!

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் அருகே, அ.தி.மு.க. முன்னாள் எம்.எல்.ஏவுக்கு சொந்தமான 10 ஏக்கர் நிலத்தை ஆள்மாறாட்டத்தின் மூலம் போலிப் பத்திரப்பதிவு செய்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் உள்பட 5 பேர் மீது போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

