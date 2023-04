Published: 17 Apr 2023 11 AM Updated: 17 Apr 2023 11 AM

விருதுநகர்: மகப்பேறு சிகிச்சையில் அலட்சியம்; அகற்றப்படாத பஞ்சு - நடந்தது என்ன?

ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்துக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு பிறப்புறுப்பில் பஞ்சைவைத்து, தைத்து அலட்சியமாகச் செயல்பட்டது தெரியவந்திருக்கிறது.

