Published: Just Now Updated: Just Now

ராஜஸ்தான்: அரசு திட்டத்தில் செல்போன் தருவதாகக் கூறி, சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த அரசு அதிகாரி!

ராஜஸ்தானில் 17 வயது சிறுமியை, அரசு அதிகாரி ஒருவர் இலவச செல்போன் தருவதாகக் கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம், அங்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News பாலியல் வன்கொடுமை ( சித்திரிப்புப் படம் )