Published: Today at 11 AM Updated: Just Now

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் வீட்டில் திருட்டுப்போன வைர, தங்க நகைகள் - சந்தேக வளையத்தில் 3 பேர்!

நடிகர் ரஜினியின் மகள் வீட்டில் வைரம், தங்க நகைகள் திருட்டுப் போயிருப்பதாகக் காவல் நிலையத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

News ஐஸ்வர்யா