Published: 17 May 2023 6 PM Updated: 17 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

``வீட்டிலிருந்தே பல லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம்!" - ஆன்லைன் மோசடிக் கும்பலிடம் பணத்தை இழந்த இளைஞர்

வீட்டிலிருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம் என ஆசை வார்தைகளைக் கூறி, ஸ்டூடியோ உரிமையாளரிடம் லட்சக்கணக்கில் மோசடி செய்த கும்பல் குறித்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.