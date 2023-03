Published: 11 Mar 2023 8 AM Updated: 11 Mar 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ம.பி: பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சிறுமி; புல்டோசர் ஆக்‌ஷன் எடுத்த பெண் காவலர்கள்! - நடந்தது என்ன?

மைனர் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றவாளியின், ஆக்கிரமிப்பு வீட்டை மத்திய பிரதேச பெண் காவலர்கள் ஒன்று சேர்ந்து புல்டோசர் மூலம் இடித்துள்ளனர்.

News புல்டோசரை இயக்கும் பெண்காவலர்கள்