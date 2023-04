Published: 24 Apr 2023 7 AM Updated: 24 Apr 2023 7 AM

திருப்பூர்: `புற்றுநோய் மருந்துக்கான மூலப்பொருள்' - பனியன் நிறுவன உரிமையாளரிடம் ரூ.98 லட்சம் மோசடி!

மூளைப் புற்றுநோய்க்கான மூலப்பொருளை வாங்கித் தந்தால், அதிகப்படியான கமிஷன் தொகை தருவதாக கூறி, திருப்பூர் பனியன் நிறுவன உரிமையாளரிடம் ரூ.98.28 லட்சம் மோசடி செய்த 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

News கைதான நான்கு பேர்

