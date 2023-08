Published: Just Now Updated: Just Now

செம்மரக்கடத்தல் புள்ளி; வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட செங்குன்றம் பார்த்திபன்- குற்றப் பின்னணி பகிரும் போலீஸ்

கொலைசெய்யப்பட்ட அ.தி.மு.க பிரமுகர் பாடியநல்லூர் பார்த்திபன் மீது, செம்மரக்கடத்தல் வழக்குகள் ஆந்திராவில் இருக்கின்றன. சித்தூர் சிறையிலிருந்து வெளி வந்த பார்த்திபன், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலிலும் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்தச் சூழலில்தான் அவர் கொலைசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

