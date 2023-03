Published: 09 Mar 2023 7 AM Updated: 09 Mar 2023 7 AM

`ஓமந்தூரார் கல்லூரியில் இடம் வாங்கி தருகிறோம்’ - பறிபோன ரூ.40 லட்சம்; உறவினர்களே ஏமாற்றிய சோகம்

சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவப் படிப்பில் சேர இடம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி ரூ.40 லட்சம் பண மோசடி செய்த 2 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

News சபரி ( கைது செய்யப்பட்டவர் )