Published: 20 Jun 2023 10 AM Updated: 20 Jun 2023 10 AM

11 வயது சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஓய்வுபெற்ற போலீஸ் அதிகாரி தலைமறைவு; தீவிர தேடலில் போலீஸ்!

மத்தியப் பிரதேசத்தில் 11 வயது சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஓய்வுபெற்ற போலீஸ் அதிகாரிமீது போக்சோ உட்பட இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவு 376-ன் கீழ் வழக்கு பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

