சென்னை: `உன்னைக் கொன்றுவிடுவேன்'- வீடு புகுந்து ஓய்வு பெற்ற இன்ஸ்பெக்டர் மனைவியை தாக்கிய கும்பல்!

சென்னையில் ஓய்வு பெற்ற இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவியைத் தாக்கி நகை, பணம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் மூன்று பேர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

News கொள்ளை