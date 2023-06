Published: 29 Jun 2023 8 AM Updated: 29 Jun 2023 8 AM

ரூ.300 கோடி மோசடி; பேங்க் லோன் வாங்கித் தருவதாக 63 பேரை ஏமாற்றிய திருப்பூர் சிவக்குமார் கைது!

63 பேரிடம் ரூ.300 கோடி அளவுக்கு ஏமாற்றிவிட்டு, கடந்த இரண்டு மாதங்களாகத் தலைமறைவாக இருந்த மோசடிக் கும்பலின் தலைவன் திருப்பூர் சிவக்குமாரை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

