Published: 20 Mar 2023 11 AM Updated: 20 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

கல்விக் கடன் வழங்கியதில் ரூ.34 லட்சம் கையாடல்; ஆன்லைன் ரம்மியில் `பெட்டிங்’... வங்கி அதிகாரி கைது!

எஸ்.பி.ஐ வங்கியில், கல்விக் கடனுக்கு விண்ணப்பித்த 137 மாணவர்களின் பெயர்களில், ரூ.34 லட்சம் பணத்தைக் கையாடல் செய்து, ஆன்லைன் ரம்மியில் `பெட்டிங்’ கட்டி விளையாடிய உதவி மேலாளரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News யோகேஸ்வர பாண்டியன்