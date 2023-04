Published: 19 Apr 2023 11 AM Updated: 19 Apr 2023 11 AM

திருப்பூர்: போலி நகைகளை அடகுவைத்து ரூ. 81 லட்சம் மோசடி - நிதி நிறுவன மேலாளர் உள்ளிட்ட மூவர் கைது!

திருப்பூரில் போலி நகைகளை அடகுவைத்து ரூ.81 லட்சம் மோசடி செய்த நபர்களை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

