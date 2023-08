Published: 08 Aug 2023 7 AM Updated: 08 Aug 2023 7 AM

ரூ.28 ஆயிரம் முன்பணம்... அவிநாசி செங்கல் சூளையில் குழந்தைத் தொழிலாளிகளாக இருந்த சகோதரர்கள் மீட்பு!

ரூ.28 ஆயிரம் முன்பணம் பெற்றதற்காக தாராபுரம் அருகே செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமையாக இருந்த குழந்தை தொழிலாளர்களான சகோதரர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

