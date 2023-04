Published: 06 Apr 2023 10 AM Updated: 06 Apr 2023 10 AM

சேலம்: திருநங்கைகளுக்கு எதிராக ஓட்டுநர், நடத்துனர்கள் தர்ணா - மோதலில் முடிந்த டிக்கெட் பிரச்னை!

பயணிகளில் ஒருவர் டிக்கெட் எடுக்கவில்லை என்பது தெரிந்து நடத்துனர் டிக்கெட்டைச் சரிபார்த்தபோது, திருநங்கை ஒருவர் டிக்கெட் எடுக்காமல் பயணிப்பது தெரியவந்தது.

