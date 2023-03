Published: 17 Mar 2023 11 AM Updated: 17 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சேலம்: வெங்காய வியாபாரியிடம் ரூ.30 லட்சத்துக்குப் பொருள்கள் வாங்கி மோசடி; தம்பதி சிக்கியது எப்படி?

30 லட்சத்துக்கு வெங்காயம் உள்ளிட்ட பொருள்களை வாங்கியதற்கு காசோலை எழுதிக்கொடுத்திருக்கின்றனர். அதை வங்கியில் செலுத்தியபோது பணம் இல்லை என்பது தெரியவந்தது.

News நந்தகுமார்