Published: 06 Apr 2023 11 AM Updated: 06 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சேலம்: `எங்க ஆட்கள் வெட்டிப் போட்டுடுவாங்க’ - பரவிய ஆடியோ; காதல் ஜோடியை மிரட்டிய கும்பல் கைது!

காதலர்களை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசப்போவதாக முன்னாள் பா.ம.க நிர்வாகி மிரட்டும் ஆடியோ வைரலாகிவருகிறது.

News கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் கைது!