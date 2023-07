Published: 28 Jul 2023 11 AM Updated: 28 Jul 2023 11 AM

சேலம்: திருமணம் மீறிய உறவு; ஆண் நண்பருடன் சேர்ந்து கணவனைக் கொலை செய்த மனைவி - தோழி உட்பட 3 பேர் கைது

`ஆண் நண்பருடன் பேசக் கூடாது' என கணவர் கண்டித்ததால் கணவனைக் கொலை செய்த மனைவி. இந்தச் சம்பவம் சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கொலை வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்டவர்கள்.