Published: 07 Aug 2023 7 AM

`நாங்க சிபிஐ அதிகாரிகள்; கண்காணிக்க வந்திருக்கோம்!’ - சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சிக்கிய இளைஞர்கள்

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டத்தில் புகுந்த போலி சிபிஐ அதிகாரிகளால் கூட்டமே சற்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

News சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகம்