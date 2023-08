Published: 01 Aug 2023 11 AM Updated: 01 Aug 2023 11 AM

சேலம் மத்திய சிறையில் சாராய ஊரல்?! - கைதிகளிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை

சிறையில் வழங்கும் உணவு வகைகள் தவிர கேன்டின் மூலமாகவும் உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. இது தவிர கைதிகளை பார்க்க வரும் உறவினர்கள் பழ வகைகளும் கொடுக்கின்றனர்.

