சேலம்: கல்லூரி மாணவிகளை பட்டப் பெயர் வைத்து அழைத்த ரெளடி - பரவிய வீடியோ; போலீஸ் விசாரணை

சேலத்தில் நூலகத்திற்கு படிக்க வரும் மாணவிகளை பட்டப் பெயர் வைத்து கூப்பிடுவதுடன், தான் பெரிய ரெளடி என்று மிரட்டும் நபரால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

