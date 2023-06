Published: 02 Jun 2023 7 AM Updated: 02 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

சேலம்: முன்விரோதத்தில் கொலை செய்ய வந்த ரெளடி... அடித்துக் கொன்ற தந்தை - மகன்கள்!

சேலத்தில் பிரபல ரெளடி கற்களால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

News கொலை செய்யப்பட்ட ரெளடி