Published: 03 Apr 2023 9 AM Updated: 03 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

சேலம்: ரெளடி கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய ரெளடியை சரமாரியாக வெட்டிய கும்பல் - பழிக்குப் பழிச் சம்பவமா?!

பிரபல ரெளடி செல்லதுரை கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய சின்னவர், மர்மக் கும்பலால் தாக்கப்பட்டது சேலத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

