Published: 12 Aug 2023 9 AM Updated: 12 Aug 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

உ.பி: சமாஜ்வாடியின் பிரசாரகர்; யோகி ஆதித்யநாத்தின் Look alike கொலை - அகிலேஷ் யாதவ் அதிர்ச்சி

உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் போன்ற உருவம் கொண்ட சமாஜ்வாடி கட்சியின் பிரபல பிரசாரகர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

News அகிலேஷ் யாதவுடன் சுரேஷ்