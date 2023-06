கர்நாடகா: டிராக்டர் ஏற்றி தலைமைக் காவலர் கொலை – மணல் மாஃபியாக்கள் வெறிச்செயல்!

Published: Just Now Updated: Just Now

கர்நாடகா: டிராக்டர் ஏற்றி தலைமைக் காவலர் கொலை – மணல் மாஃபியாக்கள் வெறிச்செயல்!

மணல் கொள்ளையைத் தடுக்கச் சென்ற காவலரையே, மணல் மாஃபியாக்கள் கொலைசெய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கொலைசெய்யப்பட்ட தலைமைக் காவலர்