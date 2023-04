Published: 24 Apr 2023 7 AM Updated: 24 Apr 2023 7 AM

சாத்தூர்: பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து; தரைமட்டமான இரண்டு அறைகள் - இளம்பெண் பலி!

சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில், அறை தரைமட்டமாகி இளம்பெண் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.

