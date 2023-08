Published: 11 Aug 2023 11 AM Updated: 11 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

நெல்லை: பள்ளியில் சாதிய மோதல்? அண்ணன், தங்கைக்கு அரிவாள் வெட்டு - அதிர்ச்சியில் தாத்தா உயிரிழப்பு

பள்ளியில் படிக்கும் மாணவரை சக மாணவர்கள் வீடு புகுந்து அரிவாளால் வெட்டினர். அதைத் தடுத்த சகோதரிக்கும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. இந்த அதிர்ச்சியில் தாத்தா உயிரிழந்தார். இதற்கு சாதிய மோதலே காரணம் என்ற தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News அரிவாள் வெட்டுக் காயத்துக்கு சிகிச்சை