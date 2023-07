Published: 06 Jul 2023 7 AM Updated: 06 Jul 2023 7 AM

காவல்துறை வாகனம் மோதி பலியான சிறுமி; கொதித்த மக்கள்... ஒரு மணி நேரம் நீடித்த மறியல்! - என்ன நடந்தது?

பள்ளி முடிந்து தாயுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சிறுமி வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த இருசக்கர வாகனத்தை பின்னால் வேகமாக வந்த காவல்துறை வாகனம் மோதியது. இதில் தாய், மகள் இருவரும் தூக்கிவீசப்பட்டனர்.

