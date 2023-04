Published: 11 Apr 2023 11 AM Updated: 11 Apr 2023 11 AM

சிறுமியிடம் அத்துமீறிய பாலியல் கொடூரன் - 10 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு!

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைச் செய்த கட்டடத் தொழிலாளிக்கு பத்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை வழங்கப் பட்டிருக்கிறது.

News சிறார் வதை